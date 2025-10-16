Omicidio di Pamela Genini | l' ex Gianluca Soncin non risponde al gip

Milanotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Soncin, 52 anni, in carcere dopo avere ucciso la sua ex compagna 29enne Pamela Genini nell'appartamento della donna a Milano in zona Gorla, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Tommaso Perna all'interrogatorio di convalida del fermo che si è svolto giovedì mattina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

