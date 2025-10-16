Omicidio di Pamela Genini | l' ex Gianluca Soncin non risponde al gip
Gianluca Soncin, 52 anni, in carcere dopo avere ucciso la sua ex compagna 29enne Pamela Genini nell'appartamento della donna a Milano in zona Gorla, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Tommaso Perna all'interrogatorio di convalida del fermo che si è svolto giovedì mattina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Tg3. . Interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore a Milano per Gianluca Soncin, l'uomo che ha ucciso a coltellate la sua ex fidanzata, Pamela Genini. È accusato di omicidio premeditato e stalking. - facebook.com Vai su Facebook
Lei lo voleva lasciare; lui l'ha uccisa a coltellate. Gianluca Soncin, con cui Pamela Genini aveva una relazione, è accusato di omicidio, aggravato da premeditazione, stalking e crudeltà Elena Paba #GR1 - X Vai su X
Gianluca Soncin confuso, il killer di Pamela Genini in silenzio. Il figlio, l'ex moglie, il passato violento. Lei gridava «non lo farò più» mentre lui la accoltellava - Subito dopo essere stato fermato per l'omicidio della sua fidanzata Pamela Genini di 29 anni, uccisa con 25 coltellate nella sua casa di Milano, Gianluca Soncin, 52, era ... Segnala ilmessaggero.it
Cosa sappiamo sull’omicidio di Pamela Genini, uccisa in casa a Milano dal compagno Gianluca Soncin - Pamela Genini è stata uccisa nella serata del 14 ottobre in casa, in zona Gorla a Milano, dal compagno Gianluca Soncin ... Secondo fanpage.it
Femminicidio a Milano, l’ultimo sms di Pamela Genini all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura. Chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. ilgiorno.it scrive