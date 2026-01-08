Omicidio di Aurora Livoli a Milano | Emilio Gabriel Valdez Velazco confessa di aver ucciso la 19enne

A Milano, Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver ucciso Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni. L’uomo ha dichiarato di non essersi reso conto dell’omicidio fino al giorno successivo, quando ha visto i servizi televisivi. Ha inoltre riferito di aver vegliato sulla ragazza, credendo fosse ancora addormentata. La vicenda si inserisce nelle indagini condotte dalle autorità locali sulla tragica vicenda.

