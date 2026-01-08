Ombra Custode | la mostra personale di Sergia Avveduti
I Musei Civici d’Arte Antica di Bologna presentano “Ombra Custode”, la mostra personale di Sergia Avveduti, a cura di Elena Forin. L’esposizione, ospitata presso il Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, offre una selezione di opere dell’artista lughese, illustrando il suo percorso creativo. Un’occasione per approfondire il suo rapporto con il tema della memoria e delle atmosfere intime.
I Musei Civici d’Arte Antica del Settore Musei Civici del Comune di Bologna sono lieti di accogliere nelle sale del Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini “Ombra Custode”, mostra personale di Sergia Avveduti (Lugo, 1965), a cura di Elena Forin, realizzata in collaborazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
