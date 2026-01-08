Quell’Ombra custode di Sergia Avveduti al Davia Bargellini
Da una parte le straordinarie opere ricamate, prodotte dalle fanciulle ospiti del Conservatorio delle Putte di Santa Marta, il più antico istituto di educazione femminile esistente a Bologna, conservate al Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini. Dall’altra le opere di Sergia Avveduti che punteggiano lo spazio, per rievocare queste anonime pittrici dell’ago, mettendo in luce il legame tra protezione, formazione e creatività artigianale nel contesto bolognese dell’epoca. Questo è il cuore di Ombra Custode, la mostra personale di Avveduti, classe 1965, nata a Lugo ma bolognese da tempo, che si apre il 14 gennaio alle 17 in Strada Maggiore 44, promossa in collaborazione con AF Gallery nell’ambito di Art City 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
