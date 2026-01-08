Olio evo cuore e metabolismo | ecco perché sceglierlo

L’olio extravergine d’oliva è un elemento fondamentale della dieta mediterranea, apprezzato per le sue proprietà nutritive e benefici per la salute. Ricco di antiossidanti e grassi monoinsaturi, contribuisce al benessere del cuore e al buon funzionamento del metabolismo. Scegliere un olio EVO di qualità significa adottare uno stile di vita più equilibrato e sostenibile, valorizzando ogni piatto con un ingrediente naturale e salutare.

L' olio extravergine d'oliva (EVO) è uno degli alimenti più salutari della dieta mediterranea, e non a caso viene considerato un vero alleato della salute quotidiana. Grazie al suo elevato contenuto di grassi monoinsaturi, in particolare acido oleico, e alla presenza di polifenoli e vitamina E, l'olio EVO contribuisce a proteggere il cuore, le cellule e il sistema digestivo, contrastando l'infiammazione e lo stress ossidativo. Studi nutrizionali dimostrano che il consumo regolare di olio EVO aiuta a mantenere un profilo lipidico equilibrato, riducendo il colesterolo LDL ("cattivo") e favorendo quello HDL ("buono"), proteggendo così il sistema cardiovascolare.

