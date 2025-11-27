L’olio tra gusto e cultura | ecco la prima di SiEvo

Tra il gusto e la cultura la Valdisieve si prepara a celebrare l’olio. Una prima assoluta, per dare un ruolo da protagonista all’eccellenza dell’olivicoltura locale. L’evento si chiama SI.EVO, prima edizione del Festival dell’Olio Extra Vergine d’Oliva, in programma dal 28 al 30 novembre prossimi grazie ad una partnership strategica tra i Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina per valorizzare l’apprezzato Olio Toscano a Indicazione Geografica Protetta (IGP), vero oro verde del territorio. La presentazione è stata fatta in Regione da parte del presidente del consiglio regionale, Stefania Saccardi insieme alla consigliera del territorio Serena Spinelli, al Sindaco di Pontassieve Carlo Boni, al Vicesindaco di Pelago Giacomo Bracaglia ed dall’assessore di Rufina Lorenzo Masi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’olio tra gusto e cultura: ecco la prima di Si.Evo