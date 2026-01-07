Il ritorno del fulmine | la nuova RTX 5090 al CES 2026

Al CES 2026 di Las Vegas, MSI presenta la nuova RTX 5090, annunciando un importante aggiornamento nel settore delle schede grafiche. Questa novità rappresenta un passo avanti per l’ecosistema PC, integrando potenza e affidabilità. L’evento mette in evidenza anche soluzioni per il lavoro ibrido e componenti di alta gamma, offrendo ai professionisti e agli appassionati un’ampia scelta di tecnologie all’avanguardia.

La nuova MSI RTX 5090 Lightning ha già infranto ogni record di benchmark - La nuova MSI 5090 Lightning non è ancora stata annunciata ma ha è già riuscita a battere ogni record di benchmark globale. msn.com

Lo sviluppatore di MSI Afterburner svela le RTX 50 'Extreme OC': è il ritorno della serie Lightning? - MSI potrebbe riportare in primo piano la storica linea Lightning con l'arrivo della nuova linea di schede video basate su GPU NVIDIA GeForce RTX 50x0. hwupgrade.it

