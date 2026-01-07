Il ritorno del fulmine | la nuova RTX 5090 al CES 2026

Al CES 2026 di Las Vegas, MSI presenta la nuova RTX 5090, annunciando un importante aggiornamento nel settore delle schede grafiche. Questa novità rappresenta un passo avanti per l’ecosistema PC, integrando potenza e affidabilità. L’evento mette in evidenza anche soluzioni per il lavoro ibrido e componenti di alta gamma, offrendo ai professionisti e agli appassionati un’ampia scelta di tecnologie all’avanguardia.

(Adnkronos) – La partecipazione di MSI al Consumer Electronics Show 2026 di Las Vegas segna un punto di svolta per l'ecosistema PC, con un'offerta che spazia dai componenti hi-end alle soluzioni per il lavoro ibrido. Al centro dell'esposizione brilla il ritorno della GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z, una scheda grafica che riappare dopo sette . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

