Nuova ondata di maltempo allerta gialla in collina | Attenzione alla pioggia che gela

Una nuova ondata di maltempo si sta avvicinando alla Romagna, con particolare attenzione alle zone collinari dove è stata emessa un’allerta gialla. La pioggia prevista potrebbe ghiacciare, creando condizioni di rischio. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questa fase.

Una nuova ondata di maltempo, dopo quella che ha portato la neve dell'Epifania, sta per interessare la Romagna. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per vento e pioggia che gela nell'entroterra. Per venerdì, viene comunicato, “sono previsti venti di burrasca moderata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

