Riccardo Salvadori nuovo presidente dei giovani di Confindustria Toscana Centro e Costa

FIRENZE – Riccardo Salvadori è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Centro e Costa. Eletto all’unanimità, questo pomeriggio, dall’assemblea del Gruppo dei giovani di Firenze, Livorno e Massa Carrara, il giovane imprenditore fiorentino succede ad Andrea Mortini. Alla guida del Gruppo, per il prossimo biennio, ad affiancare il neo presidente Riccardo Salvadori ci saranno Chiara Frangerini, vice presidente vicario con delega alla Costa e i vice presidenti Filippo Cocchetti e Matteo Frangerini con delega al nazionale; il vice presidente Filippo Orefice con delega alla città metropolitana; il vice presidente Lorenzo Santalena, con delega all’education e alle startup; le vice presidenti Caterina Sodi, Viola Sorrentino e Benedetta Vezzosi con delega al nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it