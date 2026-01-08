Nkunku e Fullkrug | stesso destino Dirigenza del Milan non convinta ancora di …

Il Milan ha recentemente formalizzato gli acquisti di Nkunku e Fullkrug per rinforzare l’attacco. Tuttavia, la dirigenza rossonera non è ancora del tutto convinta riguardo alle potenzialità di questi giocatori, valutando attentamente come inserirli nel progetto tecnico e tattico della squadra. La fase di adattamento e le prossime settimane saranno decisive per comprendere se gli investimenti si tradurranno in un apporto stabile e duraturo.

Milan, in attacco i rossoneri hanno chiuso di recente due colpi per il reparto ovvero Nkunku e Fullkrug. Ecco il possibile futuro da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

