Milan non solo Fullkrug | se parte Nkunku spunta Cherif

Il mercato di gennaio del Milan potrebbe riservare ulteriori novità oltre l’arrivo di Niclas Fullkrug. Con Nkunku ancora in bilico, si pensa anche a Cherif come possibile alternativa o integrazione all’attacco. Tuttavia, le strategie della società restano orientate a prioritizzare altre aree della squadra, mantenendo un approccio cauto e ponderato nelle prossime mosse di mercato.

Il gennaio del Milan potrebbe non fermarsi a Niclas Fullkrug. L’idea di fondo, a oggi, resta prudente: l’attacco è stato rinforzato, le priorità sono altre. Ma il mercato vive di incastri e uno di questi potrebbe cambiare lo scenario. Il nome chiave è quello di Christopher Nkunku. Nkunku e il pressing turco. Il francese continua a essere nel mirino del Fenerbahçe, che non ha allentato la pressione e resta convinto di poter riaprire la partita. Da parte sua, Nkunku non ha mai manifestato una reale volontà di lasciare Milanello a gennaio, almeno finora. Ma il mercato insegna che le certezze durano poco: se dovesse arrivare l’offerta giusta, il Milan sarebbe costretto a rimettere mano all’attacco. 🔗 Leggi su Milanzone.it

