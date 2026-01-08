Un incendio si è sviluppato in una comunità protetta di recupero a causa di una piastra per capelli lasciata accesa sul letto. Le fiamme hanno provocato l’evacuazione dell’edificio, fortunatamente senza conseguenze gravi o feriti. L’incidente, di origine accidentale e apparentemente banale, evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza domestica per prevenire situazioni di rischio.

Una causa tanto accidentale quanto banale ma con conseguenze gravi, solo per miracolo senza feriti. Sarebbe stata infatti una piastra per capelli lasciata accesa sul letto a far prendere fuoco alla coperta, con le fiamme che si sono poi estese nel giro di pochi attimi. L’incendio è divampato martedì sera nella stanza di una comunità protetta per il recupero di minori, nel comune di Corteolona e Genzone. L’allarme è scattato verso le 22.30. Sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco con più mezzi tra cui due autopompe-serbatoio, un’autobotte-pompa e anche l’autoscala, sia dalla sede centrale del Comando provinciale di Pavia sia dal Distaccamento volontari di Belgioioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nella comunità protetta di recupero. Piastra per capelli incendia coperta. Edificio evacuato dai vigili del fuoco

