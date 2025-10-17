Crollato un controsoffitto nella scuola superiore Diaz a Roma | vigili del fuoco in azione istituto evacuato

È crollato un controsoffitto all’interno di una scuola a Roma. I vigili del fuoco riferiscono che intorno alle 8 all’ Istituto superiore Diaz di via Diana, in zona Tuscolana, i calcinacci del soffitto sono caduti sulle scale dei vari piani. I pompieri hanno fatto evacuare gli studenti da una scala secondaria e non risultano feriti. Alcuni studenti che hanno respirato le polveri sono stati controllati dal personale sanitario del 118. Proseguono i controlli della stabilità del tetto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it