Napoli-Verona rabbia Conte dopo il VAR | il retroscena sul 2-2

Durante la partita tra Napoli e Verona, Antonio Conte ha espresso delusione e frustrazione per alcune decisioni prese dal VAR, che hanno influenzato il risultato finale di 2-2. In questo articolo si analizzano i dettagli e i retroscena di una serata caratterizzata da tensione e discussioni, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto sul campo e dietro le quinte.

Una serata ad alta tensione per il Napoli e per Antonio Conte, con il VAR . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Verona, rabbia Conte dopo il VAR: il retroscena sul 2-2 Leggi anche: Il Napoli ci mette il cuore, pari in rimonta sul Verona ma schiuma rabbia per il VAR Leggi anche: Conte dopo Napoli-Verona: “VAR? Non capisco una cosa!”, poi l’annuncio sui recuperi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Conte: Ma Hojlund doveva amputarsi il braccio? Ora l'Inter, faremo la conta...; Napoli-Verona 2-2 risultato: McTominay e Di Lorenzo acciuffano l'Hellas, ma Conte rallenta; Napoli-Verona, Conte: «Noi obbligati ad accettare le decisioni»; Il Napoli ci mette il cuore, pari in rimonta sul Verona ma schiuma rabbia per il VAR. Napoli penalizzato col Verona. Conte furioso, la reazione di De Laurentiis - Pareggio amaro per il Napoli nella gara di campionato contro il Verona, pesano alcune decisioni arbitrali nel corso della sfida del Maradona. msn.com

Napoli-Verona, Conte: «Noi obbligati ad accettare le decisioni» - Anche se da ieri pomeriggio c’è il calco della riproduzione del piede sinistro di Maradona, in bella mostra, donato da Stefano Ceci, ... ilmattino.it

Napoli-Verona 2-2, gli azzurri di Conte non completano la rimonta - Il Napoli incassa la quarta vittoria nelle ultime cinque gare giocate, mettendo pressione alle due milanesi e rimanendo in piena lotta scudetto. ilmattino.it

Amaro Antonio #Conte dopo Napoli-Verona 2-2: «Episodi che ammazzerebbero chiunque. Il gol annullato a #Hojlund Non so dove debba mettere il braccio, deve amputarselo». Il tecnico critica l'arbitro Marchetti ma loda la reazione del gruppo. #Na x.com

Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Verona 2-2: "Positivo che abbiamo rimontato due gol, ma il risultato non ci soddisfa. Volevamo vincere la gara, ci dispiace e vedremo quello che non è andato bene. Abbiamo preso due gol evitabili. Pens - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.