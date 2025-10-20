Rigore Milan Fiorentina episodio analogo a Juve Inter e stesso arbitro al Var | la decisione è opposta! Il cortocircuito che fa infuriare i tifosi

Inter News 24 Rigore Milan Fiorentina, episodio analogo a Juve Inter e stesso arbitro al Var: la decisione è opposta! Il cortocircuito in Serie A. Il calcio di rigore concesso al Milan contro la Fiorentina, che ha di fatto deciso la partita, ha scatenato un putiferio di polemiche, facendo inorridire moviolisti e opinionisti. Un penalty che sarebbe apparso quantomeno dubbio anche se fischiato in presa diretta dall’arbitro Livio Marinelli, ma che diventa “grottesco”, per usare le parole del direttore sportivo viola Daniele Pradè, se assegnato dopo l’intervento del VAR e l’On-Field Review. Il contatto tra Fabiano Parisi e l’attaccante rossonero Santiago Gimenez è apparso ai più troppo leggero per giustificare una revisione e un cambio di decisione così radicale. 🔗 Leggi su Internews24.com

