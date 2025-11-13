Mercato Napoli due nomi dalla Serie A | Manna li sta già seguendo

Il Napoli dovrà fare i conti con l’infortunio di Zambo Anguissa, almeno per i prossimi due mesi. Il centrocampista africano, però, non sarà l’unico assente. La società partenopea, infatti, sta già pensando al mercato invernale per gestire al meglio la situazione. Manna e i suoi collaboratori, poi, stanno cercando anche un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Al DS azzurro piacciono un paio di profili della Serie A: Norton-Cuffy e Atta. Due obiettivi per gennaio, ma occhio alle liste: problemi per Manna. L’indiscrezione circola già da qualche giorno e oggi, a ‘Radio Marte’, è stata confermata da Luca Marchetti: “Norton-Cuffy e Atta sono considerati interessanti, ma non so se sono stati mossi dei passi particolari. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

