Napoli caccia all’attaccante | un obiettivo sta per sfumare

Nel contesto della recente partita tra Napoli e Verona, le decisioni arbitrali di ieri al Maradona hanno suscitato numerosi commenti. Intanto, la società nerazzurra sta concentrando le proprie energie sulla ricerca di un nuovo attaccante, con un obiettivo che sta per sfumare. La situazione evidenzia come le dinamiche di mercato e le decisioni in campo siano entrambe al centro dell’attenzione.

Fa ancora tanto discutere la direzione arbitrale andata in scena ieri al Maradona durante la partita contro il Verona. Una sfida tutt'altro che semplice per il Napoli, costretto a rimontare due gol di svantaggio e vicino addirittura alla beffa finale, con Giovane vicino al gol del 3-2. Proprio il brasiliano resta un nome caldo in casa azzurra, ma ora è l' Atalanta ad essere in vantaggio. Il Napoli perde un obiettivo: la Dea punta forte su Giovane. L'exploit in pochi mesi di Giovane è sotto gli occhi di tutti, a suon di prestazioni, che mantengono i gialloblù quantomeno in vita, e gol che man mano stanno arrivando.

