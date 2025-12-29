Offerta per un obiettivo di mercato del Napoli | può sfumare definitivamente

L’offerta per il mercato del Napoli potrebbe sfumare definitivamente, mettendo a rischio le strategie di rafforzamento del club. Dopo il trionfo in Supercoppa, la squadra ha ripreso il campionato con determinazione. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere le possibilità future di mercato e le implicazioni sulla rosa. La situazione richiede attenzione e analisi approfondite per valutare le prospettive del Napoli nel contesto attuale.

Il cammino in campionato del Napoli, dopo il successo in Supercoppa, è ripreso nel miglior modo possibile. Un successo convincente contro la Cremonese, che però non allontana del tutto i pensieri della società verso il mercato di riparazione. Infatti, i partenopei dovranno muoversi per arginare il problema infortuni e una rosa accorciata dai tanti stop. Nel mirino della società c’è anche il nome di Jorge Carrascal, ma la concorrenza è tanta. Carrascal piace al Napoli, ma è corsa a tre. Non sarà la priorità assoluta, visto che parliamo di un trequartistaesterno offensivo, ma il colombiano piace agli azzurri, che potrebbero affondare il colpo dopo il rifiuto del Flamengo alla proposta del Marsiglia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Offerta per un obiettivo di mercato del Napoli: può sfumare definitivamente Leggi anche: Mercato Juve, può sfumare quell’obiettivo per la fascia: tra regolamenti e Coppa d’Africa, ogni discorso rischia di essere rinviato all’estate Leggi anche: Napoli, il mercato si complica: la cessione definitiva può sfumare Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lazio, sbloccato il mercato. Napoli e Pisa, gennaio a 'saldo zero'; Calciomercato Napoli, SKY svela cambio strategia! Frenata Mainoo, nuovo ruolo nel mirino; Marotta risponde a Conte: Napoli nettamente favorito per lo scudetto. E su Frattesi...; Raspadori uomo mercato: l'Atletico Madrid fissa il prezzo e non intende trattare, vuole quella cifra. IL MATTINO - Napoli, verranno valutate le offerte per Ambrosino e Vergara, la situazione - Il quotidiano Il Mattino si sofferma sull'improvviso parametro del “saldo zero” che condizionerà il mercato di gennaio del Napoli, spiegando come questa limitazione imponga un cambio di rotta, sia in ... napolimagazine.com

Napoli, cosa cambia con il mercato a zero: De Laurentiis non fa passi indietro, la mossa per blindare Conte - Il presidente De Laurentiis non è preoccupato dalle limitazioni del mercato ed è pronto a offrire un nuovo contratto a Conte: la strategia per un lungo progetto al Napoli ... sport.virgilio.it

Nuovi contatti per Mainoo! Rai: il Napoli non lo molla, ma per l'offerta deve attendere - Il primo obiettivo per gennaio sarà un centrocampista e in cima alla lista del Napoli c'è ancora Kobbie Mainoo. tuttonapoli.net

