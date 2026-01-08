Morto durante la partita a calcetto | fatale un' aritmia maligna

Un quindicenne è deceduto durante una partita di calcetto a Pordenone, la vigilia di Natale. La causa del decesso sembra essere un’aritmia maligna, escluso un trauma subito sul campo. L’incidente ha colpito un giovane mentre stava giocando con amici, ponendo l’accento sull’importanza di monitorare la salute cardiovascolare anche in età giovane.

Il quindicenne morto in un campetto mentre stava giocando una partita a calcio con amici, la vigilia di Natale a Pordenone, è deceduto per una verosimile aritmia maligna e non per il trauma da gioco che aveva subito pochi istanti prima di cadere a terra, privo di conoscenza. È quanto emerso.

Morto a calcetto a 15 anni, è stata aritmia maligna - Il quindicenne morto in un campetto mentre stava giocando una partita a calcio con amici, la vigilia di Natale a Pordenone, è deceduto per una verosimile aritmia maligna e non per il trauma da gioco c ... msn.com

Morto a 15 anni mentre gioca a calcetto: chi è il primo indagato sulla tragedia di Paul Nana Ampong - Paul Nana Ampong morto durante una partita di calcetto: indagato il medico dello sport che rilasciò l’idoneità agonistica. nordest24.it

