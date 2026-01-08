Pordenone 15enne morto mentre gioca a calcetto | aritmia maligna

A Pordenone, un ragazzo di 15 anni è morto durante una partita di calcetto. La causa del decesso non è legata a un trauma subito durante il gioco, bensì a un’aritmia maligna, un problema cardiaco che può causare arresto improvviso. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

Paul Nana Ampong ucciso a 15 anni da un'aritmia maligna mentre gioca a calcio: poteva essere intercettata dalla visita sportiva agonistica? Tutti gli scenari - Questo quanto emerso dall'autopsia eseguita oggi pomeriggio, 8 gennaio, per conto della Procura, dal medico legale Antonello Cirnelli, sul corpo del ... ilgazzettino.it

Tragedia a Pordenone: 15enne va in arresto cardiaco durante una partita di calcio e muore - Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio della Vigilia di Natale su un campetto di periferia a Pordenone. notizie.it

MORTO CALCIATORE 15ENNE, INDAGATO IL MEDICO SPORTIVO È stata la tragedia dell’ultimo 24 dicembre quella che ha visto la morte di Paul Nana Ampong, giovane calciatore di 15 anni durante una partitina di calcetto con gli amici a Pordenone. La c - facebook.com facebook

Il dramma si era verificato a Pordenone alla vigilia di Natale, si tratta di un atto dovuto a tutela delle garanzie difensive per permettere al professionista di nominare un perito all'autopsia, che si svolgerà giovedì prossimo 8 gennaio x.com

