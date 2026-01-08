Pordenone 15enne morto mentre gioca a calcetto | aritmia maligna

Da imolaoggi.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pordenone, un ragazzo di 15 anni è morto durante una partita di calcetto. La causa del decesso non è legata a un trauma subito durante il gioco, bensì a un’aritmia maligna, un problema cardiaco che può causare arresto improvviso. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

Il ragazzo non è deceduto per il trauma da gioco che aveva subito pochi istanti prima di cadere a terra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

pordenone 15enne morto mentre gioca a calcetto aritmia maligna

© Imolaoggi.it - Pordenone, 15enne morto mentre gioca a calcetto: aritmia maligna

Leggi anche: Morto a 15 anni mentre gioca a calcetto a Pordenone: indagato il medico che gli aveva dato l’idoneità sportiva

Leggi anche: Morto a 15 anni mentre giocava a calcetto alla Vigilia di Natale: indagato medico sportivo a Pordenone

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Paul Nana Ampong morto a calcetto, indagato il medico dello sport che ha rilasciato l'idoneità sportiva al 15enne; 15enne morto durante partita di calcetto, indagato medico dello sport; C’è un indagato per la morte del calciatore 15enne a Pordenone; Muore a 15 anni per arresto cardiaco mentre gioca a calcetto: indagato il medico dello sport.

pordenone 15enne morto mentreAutopsia sul calciatore 15enne Paul Nana Ampong: ecco la causa della morte - Ragazzo di 15 anni morto giocando a calcetto a Pordenone: l’autopsia indica un’aritmia maligna, escluso il trauma. nordest24.it

pordenone 15enne morto mentrePaul Nana Ampong ucciso a 15 anni da un'aritmia maligna mentre gioca a calcio: poteva essere intercettata dalla visita sportiva agonistica? Tutti gli scenari - Questo quanto emerso dall'autopsia eseguita oggi pomeriggio, 8 gennaio, per conto della Procura, dal medico legale Antonello Cirnelli, sul corpo del ... ilgazzettino.it

pordenone 15enne morto mentreTragedia a Pordenone: 15enne va in arresto cardiaco durante una partita di calcio e muore - Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio della Vigilia di Natale su un campetto di periferia a Pordenone. notizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.