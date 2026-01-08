Pordenone 15enne morto mentre gioca a calcetto | aritmia maligna
A Pordenone, un ragazzo di 15 anni è morto durante una partita di calcetto. La causa del decesso non è legata a un trauma subito durante il gioco, bensì a un’aritmia maligna, un problema cardiaco che può causare arresto improvviso. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.
Il ragazzo non è deceduto per il trauma da gioco che aveva subito pochi istanti prima di cadere a terra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Autopsia sul calciatore 15enne Paul Nana Ampong: ecco la causa della morte - Ragazzo di 15 anni morto giocando a calcetto a Pordenone: l'autopsia indica un'aritmia maligna, escluso il trauma.
Paul Nana Ampong ucciso a 15 anni da un'aritmia maligna mentre gioca a calcio: poteva essere intercettata dalla visita sportiva agonistica? Tutti gli scenari - Questo quanto emerso dall'autopsia eseguita oggi pomeriggio, 8 gennaio, per conto della Procura, dal medico legale Antonello Cirnelli, sul corpo del
Tragedia a Pordenone: 15enne va in arresto cardiaco durante una partita di calcio e muore - Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio della Vigilia di Natale su un campetto di periferia a Pordenone.
