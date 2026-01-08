Mo | Israele ' Hezbollah si riarma più velocemente di quanto venga disarmato'

Secondo fonti recenti, Hezbollah sta riarmandosi più rapidamente di quanto venga smantellato, mantenendo ancora una significativa presenza militare a sud del fiume Litani. Questa situazione evidenzia le sfide nella gestione della sicurezza nella regione e la complessità delle operazioni di disarmo. La questione rimane centrale nel contesto delle tensioni tra Israele e le organizzazioni armate nel Libano.

Tel Aviv, 8 gen. (Adnkronos) - "A sud del fiume Litani esiste ancora un'ampia infrastruttura militare di Hezbollah". Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano dopo che l'esercito libanese ha affermato di aver di fatto disarmato Hezbollah nell'area. "L'obiettivo di disarmare Hezbollah nel Libano meridionale è ancora lontano dall'essere raggiunto", ha dichiarato il ministero in una nota mostrando un video che evidenzia i presunti siti militari che Hezbollah ha ripristinato nella città di Beit Lif, nel Libano meridionale. Allo stesso tempo, ha aggiunto il ministero, Israele “riconosce la decisione del governo libanese di affrontare il problema del disarmo di Hezbollah e alcuni degli sforzi compiuti dalle Forze armate libanesi in questo contesto”, ma li definisce “limitati”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

