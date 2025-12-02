Mo | media ' Israele fornirà prove a Usa che Hezbollah si sta riarmando'

Tel Aviv, 2 dic. (Adnkronos) - Israele intende presentare al vice inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Morgan Ortagus, atterrato in Israele oggi, informazioni che dimostrerebbero che Hezbollah si sta ricostituendo e riarmando nel Libano meridionale e che le forze armate libanesi non sono in grado o non vogliono porre un freno alle violazioni del gruppo. Lo rende noto l'emittente israeliana Channel 12. "Israele ha bisogno della legittimazione americana per qualsiasi passo faccia", ha detto un funzionario israeliano alla rete. Oltre all'incontro con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Israel Katz, l'inviato incontrerà anche il Ministro degli Esteri Gideon Sa'ar, che dovrebbe illustrare la valutazione di Israele sulle crescenti capacità di Hezbollah. 🔗 Leggi su Iltempo.it

