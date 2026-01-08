Minneapolis donna uccisa da agenti federali | proteste tensioni e lanci di lacrimogeni

A Minneapolis si sono susseguite proteste e tensioni dopo l’uccisione di Renee Nicole Macklin Good, 37 anni, avvenuta ieri ad opera di un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). La vicenda ha suscitato preoccupazioni e richieste di chiarimenti sulla gestione della situazione, evidenziando le divisioni e le criticità legate alle operazioni delle forze dell’ordine in contesti di emergenza.

Sale la tensione a Minneapolis, dopo l'uccisione ieri da parte di un agente dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) della 37enne Renee Nicole Macklin Good. All'alba, decine di persone, avvolte in pesanti cappotti, si sono radunate in un parcheggio vicino al Bishop Henry Whipple Federal Building a Fort Snelling. L'edificio ospita diverse agenzie federali, tra cui un tribunale per l'immigrazione. La folla scandiva slogan e sventolava bandiere americane e cartelli che chiedevano all'Ice di lasciare il Minnesota. Per sgomberare l'area, gli agenti federali hanno usato proiettili al peperoncino e gas lacrimogeni, come riferito dai reporter della Cnn presenti sul posto.

