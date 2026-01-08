Minaccia i genitori armato di coltello e di ascia e pretende denaro o vino

Un individuo armato di coltello e ascia ha minacciato i genitori, chiedendo denaro o vino. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di violenza domestica, caratterizzato da minacce, ricatti e danneggiamenti di oggetti e mobili. Un intervento tempestivo è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e porre fine a comportamenti dannosi all’interno della famiglia.

Una lunga scia di violenza domestica costituita da minacce, ricatti e distruzioni di oggetti e mobili. Sono le accuse che hanno portato davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia un 31enne di Gualdo Tadino, difeso dall'avvocato Cristina Zinci, per aver ripetutamente maltrattato i propri.

