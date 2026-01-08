Armato di coltello pretende cibo e alcolici | arrestato

Nella serata del 7 gennaio a Lucca, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 32 anni, cittadino extracomunitario, con l’accusa di rapina aggravata. L’intervento è avvenuto dopo che l’uomo, armato di coltello, aveva minacciato per ottenere cibo e alcolici. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e sicurezza svolte dalla Polizia di Stato sul territorio.

Lucca, 8 gennaio 2026 - Nella serata di ieri, 7 gennaio, le volanti della Polizia di Stato della Questura di Lucca hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario di 32 anni con l’accusa di rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito, intorno alle ore 18.30 l’uomo, in evidente stato di escandescenza, è entrato all’interno del negozio di alimentari “Giurlani Graziana”, in via Fillungo, pretendendo alcuni prodotti. Al rifiuto della titolare, il soggetto ha estratto un coltello, minacciandola, e si è impossessato di alcune bottiglie di alcolici prelevate dal bancone, per poi allontanarsi. Subito dopo, l’uomo si è introdotto in una vicina crêperie, dove ha nuovamente preteso del cibo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Armato di coltello, pretende cibo e alcolici: arrestato Leggi anche: Roma, rapinatore armato di coltello: arrestato 40enne colombiano Leggi anche: Irrompe in pizzeria e riempie lo zaino con cibo e alcolici: arrestato 46enne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Armato di coltello semina il panico a Cesenatico: carabiniere costretto a sparare - La scorsa notte a Cesenatico un carabiniere è stato costretto a sparare alle gambe a un ladro che lo stava aggredendo con un coltello. ilgiornale.it SI AGGIRAVA ALLA STAZIONE ARMATO DI UN COLTELLO: STRANIERO ARRESTATO DAI CARABINIERI https://www.sabiniatv.it/si-aggirava-alla-stazione-armato-di-un-coltello-straniero-arrestato-dai-carabinieri facebook Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. L'aggressore si è poi dato alla fuga. Lo ha riferito la società di trasporti pubblici parigina (Ratp). Gli attacchi sono avvenuti nelle stazioni Arts et Métiers, République x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.