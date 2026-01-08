Milan le certezze per volare Esame Genoa con Leao-Pulisic Maignan vicinissimo al rinnovo

Milan si prepara alla sfida contro il Genoa, con Leao e Pulisic in campo e Maignan vicino al rinnovo. La squadra punta a consolidare le proprie certezze, tra impegno e strategia. In un contesto di storia, filosofia e un tocco di ironia, il club continua a lavorare con competenza e semplicità, offrendo sicurezza e continuità ai propri tifosi e al campionato.

Matematica e arte, storia e filosofia. Efficace semplicità condita d’ironia, a celare una competenza radicata e cresciuta nel tempo. Massimiliano Allegri in cattedra: non ci sale apposta, non ci sono tracce di spocchia, ma se il Milan è (quasi) al Max è soprattutto grazie a lui. Non si sottrae alla pioggia di questioni - caso mai piazza dribbling diplomatici - però appende a martellate la lista delle priorità: questa sera alle 20.45 a San Siro "bisogna battere il Genoa, perché la quota Champions si è alzata a 74 punti. Quella scudetto? 86-88". La media del Milan, in proiezione, a oggi è 85. Ma il ritornello, di base, è sempre lo stesso: "Arrivare a marzo nelle prime quattro, o attaccati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

