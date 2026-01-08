Milan le certezze per volare Esame Genoa con Leao-Pulisic Maignan vicinissimo al rinnovo

Milan si prepara alla sfida contro il Genoa, con Leao e Pulisic in campo e Maignan vicino al rinnovo. La squadra punta a consolidare le proprie certezze, tra impegno e strategia. In un contesto di storia, filosofia e un tocco di ironia, il club continua a lavorare con competenza e semplicità, offrendo sicurezza e continuità ai propri tifosi e al campionato.

Matematica e arte, storia e filosofia. Efficace semplicità condita d’ironia, a celare una competenza radicata e cresciuta nel tempo. Massimiliano Allegri in cattedra: non ci sale apposta, non ci sono tracce di spocchia, ma se il Milan è (quasi) al Max è soprattutto grazie a lui. Non si sottrae alla pioggia di questioni - caso mai piazza dribbling diplomatici - però appende a martellate la lista delle priorità: questa sera alle 20.45 a San Siro "bisogna battere il Genoa, perché la quota Champions si è alzata a 74 punti. Quella scudetto? 86-88". La media del Milan, in proiezione, a oggi è 85. Ma il ritornello, di base, è sempre lo stesso: "Arrivare a marzo nelle prime quattro, o attaccati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, le certezze per volare. Esame Genoa con Leao-Pulisic . Maignan vicinissimo al rinnovo Leggi anche: Allegri avvisa il Milan: “Attenzione al Genoa”. Modri? guida, Leão-Pulisic davanti Leggi anche: Derby, il Milan con Pulisic e Leao. Arrivano novità importanti sul rinnovo di ‘Capitan America’ La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milan, le certezze per volare. Esame Genoa con Leao-Pulisic . Maignan vicinissimo al rinnovo. Il Milan all’esame Sassuolo: a San Siro i rossoneri devono sfatare il tabù neopromosse per continuare a volare - La compagine rossonera cercherà a San Siro quei punti che possano consentirgli di puntare a chiudere il 2025 da capolista. goal.com Milan, Fonseca: «Theo-Leao, caso chiuso, domani deciderò se schierarli titolari. Sotto esame? Lo sono sempre» - Punta a centrarla al quarto tentativo, con Paulo Fonseca che rischia già grosso. ilmessaggero.it Atalanta all'esame Milan. E il candidato Zaniolo esponga la propria tesi - L'ottava vittoria consecutiva va archiviata immediatamente, per far spazio a una nuova sfida. tuttomercatoweb.com Emergenza difensiva alle spalle: contro il Genoa Allegri ritrova Gabbia e Pavlovic Dopo l’emergenza difensiva affrontata a Cagliari, il Milan si prepara a ritrovare le sue certezze nel reparto arretrato. In quella occasione, Massimiliano Massimiliano Allegri avev - facebook.com facebook Tra chi deve ritrovare il sorriso, chi la forma dopo un infortunio, chi la fiducia in sé stesso dopo un periodo senza buone prestazioni e chi, semplicemente, ha bisogno di fare esperienza e maturare, il #Milan avrebbe invece necessità di solide certezze. Non per x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.