Allegri avvisa il Milan | Attenzione al Genoa Modri? guida Leão-Pulisic davanti

Massimiliano Allegri ha condiviso alcune indicazioni sulla possibile formazione del Milan in vista della partita contro il Genoa. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione, evidenziando che il Genoa rappresenta un avversario da non sottovalutare. Tra le scelte in campo, si parla di Modric e della coppia offensiva Leão-Pulisic, strategia che potrebbe fare la differenza in questa sfida.

Massimiliano Allegri ha dato dei primi spunti sulla probabile formazione di domani sera. Il Genoa non è un avversario da sottovalutare e l'allenatore sa benissimo qual è stato il punto debole più eclatante della squadra: la concentrazione. Modri? potrebbe giocare la sua ultima partita da titolare, per poi meritarsi un beato riposo contro la Fiorentina. Leão e Pulisic sono ancora in dubbio per la partita di domani sera, ma salvo sorprese, saranno loro la coppia titolare d'attacco. Genoa pericoloso, Allegri predica attenzione nella corsa Champions. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, Allegri ha fatto delle dichiarazioni riguardo alla squadra che scenderà in campo nell'ultima partita del girone d'andata.

