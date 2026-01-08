Milan-Genoa di Serie A | la diretta della partita di ‘San Siro’ | LIVE News

Alle ore 20:45, allo stadio ‘San Siro’ di Milano, si disputa Milan-Genoa, partita valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida tra due club storici del calcio italiano.

Milan-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Sarà possibile assistere all'evento in streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv ... tuttosport.com

MILAN GENOA Live Reaction SERIE A 25/26 19a Giornata [NO STREAMING]

Match Preview Tutto su Milan-Genoa, la prima del 2026 a San Siro x.com

Milan-Genoa Sensazioni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.