Milan 70mila per la prima a San Siro di Füllkrug

Il Milan si prepara alla prima a San Siro di Füllkrug, con circa 70.000 spettatori attesi. Dopo un debutto positivo a Cagliari, la squadra affronta un percorso sfidante nel 2026, ricco di impegni e difficoltà. La stagione si presenta come un'importante occasione per consolidare i risultati e rafforzare il progetto tecnico, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi obiettivi.

Il debutto a Cagliari è stato positivo, ma la strada che attende il Milan nel 2026 è lunga e piena di ostacoli. A partire dalla sfida di domani contro il Genoa. L’attesa a San Siro è tutta per Niclas Füllkrug, e il pubblico rossonero risponde presente: saranno quasi 70mila a incitarlo dagli spalti del Meazza, in una serata che celebrerà anche il sociale grazie all’iniziativa di Fondazione Milan, che ospiterà circa 1500 ragazzi per la prima gara interna dell’anno. Numeri importanti, considerato il giorno feriale, ma che testimoniano ancora una volta l’amore per il Milan anche negli impegni non di cartello. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, 70mila per la prima a San Siro di Füllkrug Leggi anche: Serie A, Milan-Pisa: oltre 70mila tifosi presenti a San Siro domani sera Leggi anche: Milan-Genoa, si va verso i 70mila tifosi a San Siro. Ma non è tutto… La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le notizie ROSSONERE di oggi Martedì 30 dicembre in breve.; Negrisolo: Un rimpianto ce l’ho: non essere andato al Milan nel ‘77. Milan Como, Simonelli annuncia: «La gara si giocherà a San Siro. Ecco in quale data» - Milan Como, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato che la gara si giocherà a San Siro nella prima data utile Il caso del rinvio di Milan- milannews24.com

Paura a San Siro, arresto cardiaco per un tifoso: cosa è successo prima di Milan – Verona - Un tifoso ha accusato un arresto cardiaco prima dell'inizio di Milan- spaziomilan.it

Lo stadio di San Siro è di Inter e Milan: le squadre hanno firmato il rogito e pagato la prima rata - Questa mattina è stato completato il rogito, cioè l’acquisto da parte dei club del Meazza e delle aree circostanti. gazzetta.it

*MILAN-GENOA * Per la sfida di domani sera tra Milan e Genoa, valevole per la 19esima giornata di Serie A, si va verso i 70mila spettatori a San Siro. *Fondazione Milan* In occasione della gara di campionato Milan-Genoa, Fondazione Milan ha invit x.com

Milan, la Curva Sud assente a Firenze e a Como: il comunicato - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.