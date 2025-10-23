Serie A Milan-Pisa | oltre 70mila tifosi presenti a San Siro domani sera

In occasione di Milan-Pisa, gara in programma domani sera alle ore 20:45, si attendono oltre 70mila tifosi a San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

serie a milan pisa oltre 70mila tifosi presenti a san siro domani sera

© Pianetamilan.it - Serie A, Milan-Pisa: oltre 70mila tifosi presenti a San Siro domani sera

