Sul mercato dell'Inter arrivano indiscrezioni dal Brasile riguardo a un possibile interesse per il figlio di un ex attaccante del Milan. La situazione, ancora da confermare, suscita attenzione tra gli addetti ai lavori e i tifosi, mantenendo alta l’attenzione sui futuri sviluppi delle trattative dei nerazzurri.

Inter News 24 Mercato Inter, dal Brasile arriva l’indiscrezione: nerazzurri interessati al figlio di un ex attaccante del Milan. Ecco di chi si tratta. L’Inter accelera con decisione sul fronte sudamericano per assicurarsi uno dei prospetti più luminosi del calcio mondiale. Secondo quanto svelato dal giornalista Lucas Musetti di UOL Esporte, il club nerazzurro sarebbe pronto a investire ben 22 milioni di euro, bonus inclusi, per Robinho Junior. L’attaccante 18enne, figlio dell’ex stella di Real Madrid e Milan, è finito nel mirino di Piero Ausilio, che vede in lui l’innesto ideale per dare qualità e freschezza al reparto offensivo del futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, dal Brasile sono sicuri: i nerazzurri si fiondano sul figlio di un ex Milan. I dettagli

Leggi anche: Gabriel Jesus arriva in Serie A? Dal Brasile sono sicuri: una big italiana è pronta a prenderlo in prestito. I dettagli della possibile trattativa

Leggi anche: Biglietti Inter Milan, al via la vendita libera: tutti i dettagli dal comunicato dei nerazzurri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inter, nome nuovo per la fascia destra: chi è Paulo Henrique del Vasco da Gama; SM – Mercato Inter, spunta nome nuovo per gennaio: nel mirino Paulo Henrique. Ecco chi è; Roberto Carlos operato al cuore in Brasile: le condizioni dell'ex Inter e Real Madrid; Roberto Carlos rassicura sui social: 'Sto bene'.

Alexis Sanchez può ripartire dal Brasile: l'Internacional pronto a offrirgli un biennale - Dopo aver compiuto 37 anni lo scorso dicembre, l’attaccante cileno, ex in Italia di Udinese e Inter,. tuttomercatoweb.com