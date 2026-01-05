Raid notturno contro l' auto di un commerciante distrutta a colpi di mazzola

Da casertanews.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, il centro di Grazzanise è stato teatro di un episodio che ha destato preoccupazione: un raid notturno che ha portato alla distruzione di un'auto di un commerciante, colpita ripetutamente con una mazzola. L’azione, rapida e violenta, ha avuto carattere intimidatorio, mettendo in discussione la sicurezza e la quiete della comunità locale.

Un’azione rapida, violenta e dal chiaro sapore intimidatorio ha scosso nei giorni scorsi la tranquillità del centro cittadino di Grazzanise. L’episodio si è verificato in via Cesare Battisti, nel tratto iniziale della Provinciale 333, dove una vettura regolarmente parcheggiata è stata presa di. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Torna l’incubo delle intimidazioni: due colpi di fucile contro l’auto di un commerciante

Leggi anche: Raid notturno, danneggiate diverse auto: indaga la polizia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Montelabbate, raid notturno contro il nuovo Municipio. Il sindaco Rossi: «Gruppo incappucciato, non è una bravata: denuncio tutti»; Raid notturno al cimitero di San Cataldo, danni ai bagni e tentato incendio; Catania, raid notturno in un distributore automatico: identificato e denunciato uno dei responsabili; Raid notturno a un altro Eurospin: la “banda degli alimentari” colpisce ancora.

raid notturno contro autoRaid notturno in via Cesare Battisti: colpi di mazzola contro l’auto di un commerciante di vetture - GRAZZANISE – Raid notturno, nei giorni scorsi, lungo via Cesare Battisti, a Grazzanise, ai danni di un commerciante attivo nel settore dei veicoli, con interessi professionali che si estendono anche ... casertace.net

raid notturno contro autoMontelabbate, raid notturno contro il nuovo Municipio. Il sindaco Rossi: «Gruppo incappucciato, non è una bravata: denuncio tutti» - MONTELABBATE Anche nella notte di Capodanno la mano dei vandali non si è fermata e ha colpito un po' ovunque: l’episodio più grave a Montelabbate dove è ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.