Raid notturno contro l' auto di un commerciante distrutta a colpi di mazzola

Recentemente, il centro di Grazzanise è stato teatro di un episodio che ha destato preoccupazione: un raid notturno che ha portato alla distruzione di un'auto di un commerciante, colpita ripetutamente con una mazzola. L’azione, rapida e violenta, ha avuto carattere intimidatorio, mettendo in discussione la sicurezza e la quiete della comunità locale.

Un'azione rapida, violenta e dal chiaro sapore intimidatorio ha scosso nei giorni scorsi la tranquillità del centro cittadino di Grazzanise. L'episodio si è verificato in via Cesare Battisti, nel tratto iniziale della Provinciale 333, dove una vettura regolarmente parcheggiata è stata presa di.

