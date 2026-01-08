Menopausa senza tabù Perché ci si sente spesso depresse?

La menopausa rappresenta un naturale passaggio nella vita di ogni donna, accompagnato da cambiamenti fisici e psicologici. Tra questi, molte sperimentano stati di tristezza e difficoltà di concentrazione, che possono influire sul benessere quotidiano. Comprendere le ragioni di questi vissuti permette di affrontare questa fase con maggiore consapevolezza, senza tabù, e di cercare supporto adeguato per preservare equilibrio e salute mentale.

«N on sono più io». È una frase che molte donne mi dicono durante la transizione menopausale. Non parlano solo del corpo che cambia, ma della mente: umore instabile, tristezza immotivata, difficoltà di concentrazione, memoria che sembra tradire. È depressione? È stress? O è la menopausa che sta lasciando il segno anche sul cervello? Perché in menopausa ci si sente più vulnerabili emotivamente? La perimenopausa mi sta rovinando il sonno. Cosa fare? X La Dottoressa Cinzia Polo. Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Menopausologa, la Dottoressa Cinzia Polo da anni svolge un lavoro di divulgazione e formazione sulle trasformazioni fisiche e psicologiche che accompagnano la menopausa, con l’obiettivo di restituire alle donne un approccio più libero, informato e positivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: 18 Ottobre: Giornata Mondiale della Menopausa. Un Giorno per Parlare Senza Tabù

