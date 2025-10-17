18 Ottobre | Giornata Mondiale della Menopausa Un Giorno per Parlare Senza Tabù
Il 18 ottobre è la Giornata Mondiale della Menopausa. Un appuntamento cruciale, istituito dalla Società Internazionale della Menopausa (IMS) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per un obiettivo fondamentale: sensibilizzare e informare su una fase della vita che riguarda, semplicemente, la metà della popolazione mondiale. Per troppo tempo la menopausa è. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
