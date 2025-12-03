Mauro Di Maggio torna con Fuori Tonalità | il nuovo singolo in uscita il 5 dicembre 2025

Dal 5 dicembre 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme Fuori Tonalità, il nuovo singolo di Mauro Di Maggio pubblicato da ADAWarner. Il cantautore romano, dopo un periodo di silenzio discografico, firma un brano che rappresenta un ritorno forte e consapevole, fedele alla sua identità artistica: una canzone intensa, costruita attorno a una scrittura limpida e a un suono che guarda alla tradizione senza rinunciare a una veste moderna. Un dialogo diretto con l’ascoltatore. Fuori Tonalità si pone come un confronto aperto con chi ascolta, senza filtri né artifici. La canzone non rincorre tendenze o mode del momento, ma rimette al centro la forma-canzone con naturalezza, restituendo quella dimensione emotiva che da sempre caratterizza il lavoro dell’artista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

