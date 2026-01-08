Matilde Baldi uccisa in un incidente stradale durante una corsa clandestina arrestato Franco Vacchina guidava la Porsche a 212 km

Matilde Baldi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto il 11 dicembre durante una corsa clandestina. Franco Vacchina, arrestato e ora agli arresti domiciliari, era alla guida di una Porsche che raggiungeva i 212 km/h. L’indagine si concentra sulla possibilità di inquinamento delle prove. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e le conseguenze delle corse illegali sulle strade italiane.

La Porsche di Vacchina andava a 212 km, e l'uomo è stato posto ai domiciliari. L'accusa per il commerciante è quella di aver inquinato le prove Svolta in merito alla morte di Matilde Baldi, uccisa in un incidente stradale lo scorso 11 dicembre dopo essere rimasta coinvolta in una corsa clande.

Morte di Matilde Baldi, uccisa durante una corsa clandestina: arrestato il guidatore della Porsche - La giovane viaggiava a bordo di una Fiat 500, guidata dalla madre Elvia Pia, quando è stata tamponata violen ... msn.com

Matilde Baldi uccisa da auto che “gareggiava” in autostrada: arrestato il conducente - La corsa finita nel sangue non si è fermata sull’asfalto dell’autostrada Asti- pupia.tv

News - Corsa clandestina sull’Asti–Cuneo. Arrestato Vacchina. Matilde Baldi non c’è più. 8/1/2026

Matilde Baldi è stata travolta da una Porsche mentre si trovava sull'autostrada Asti-Cuneo. Dopo 5 giorni di agonia la ragazza è morta in ospedale di Alessandria.+ Franco Vacchina, il 60enne alla guida della vettura di lusso che avrebbe ingaggiato una gara - facebook.com facebook

Arrestato l'uomo che guidava la #Porsche che ha travolto l'auto in cui viaggiava Matilde Baldi, la 20enne morta prima di Natale: per gli inquirenti ha tentato di inquinare le prove. x.com

