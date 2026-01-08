Matilde Baldi falciata e uccisa dalla Porsche clamorosa svolta | arrestato Franco Vacchina

Nella vicenda che ha coinvolto Matilde Baldi, 20 anni, tragicamente investita e uccisa da una Porsche, si registra una svolta importante con l’arresto di Franco Vacchina, il conducente. Quest’ultimo, alla guida dell’auto a oltre 200 km/h, è stato fermato dalle autorità. Questa notizia rappresenta un passo fondamentale nel procedimento giudiziario e apre nuove riflessioni sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità.

Arrestato l'uomo alla guida della Porsche che, viaggiando a 212 km all'ora, ha investito e ucciso Matilde Baldi, 20 anni. Si tratta di  Franco Vacchina, commerciante di pneumatici. Tra le accuse nei suoi confronti anche quella di aver tentato di inquinare le prove. Il fatto risale a poco prima di Natale sull’autostrada Asti-Cuneo. Stando a quanto trapelato finora, l'uomo "ha cercato di insabbiare le prove dell'incidente" che ha portato alla morte della ragazza di Montegrosso, in provincia di Asti. Di qui la decisione della Procura di arrestarlo mettendolo ai domiciliari.  Con Vacchina, accusato di omicidio stradale, è indagato anche un secondo uomo alla guida di un’altra Porsche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

