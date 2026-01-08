Matilde Baldi falciata e uccisa dalla Porsche clamorosa svolta | arrestato Franco Vacchina

Nella vicenda che ha coinvolto Matilde Baldi, 20 anni, tragicamente investita e uccisa da una Porsche, si registra una svolta importante con l’arresto di Franco Vacchina, il conducente. Quest’ultimo, alla guida dell’auto a oltre 200 km/h, è stato fermato dalle autorità. Questa notizia rappresenta un passo fondamentale nel procedimento giudiziario e apre nuove riflessioni sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità.

Arrestato l'uomo alla guida della Porsche che, viaggiando a 212 km all'ora, ha investito e ucciso Matilde Baldi, 20 anni. Si tratta di Franco Vacchina, commerciante di pneumatici. Tra le accuse nei suoi confronti anche quella di aver tentato di inquinare le prove. Il fatto risale a poco prima di Natale sull’autostrada Asti-Cuneo. Stando a quanto trapelato finora, l'uomo "ha cercato di insabbiare le prove dell'incidente" che ha portato alla morte della ragazza di Montegrosso, in provincia di Asti. Di qui la decisione della Procura di arrestarlo mettendolo ai domiciliari. Con Vacchina, accusato di omicidio stradale, è indagato anche un secondo uomo alla guida di un’altra Porsche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Matilde Baldi falciata e uccisa dalla Porsche, clamorosa svolta: arrestato Franco Vacchina Leggi anche: Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 212 km/h, arrestato l?uomo alla guida: «Franco Vacchina ha cercato di cancellare le prove» Leggi anche: Arrestato Franco Vacchina, guidava la Porsche che ha ucciso Matilde Baldi durante una corsa clandestina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Matilde Baldi uccisa da auto che “gareggiava” in autostrada: arrestato il conducente - La corsa finita nel sangue non si è fermata sull’asfalto dell’autostrada Asti- pupia.tv

Incidente mortale sull’Asti-Cuneo per Matilde Baldi: arrestato il guidatore della Porsche, le gravi accuse - Cuneo, Matilde Baldi ha perso la vita in un incidente: il conducente della Porsche è stato posto agli arresti domiciliari ed è indagato. notizie.it

Matilde uccisa da una Porsche a 212 km/h, arrestato il conducente: “Ha tentato di inquinare le prove” - Matilde Baldi, 20 anni, è stata travolta e uccisa da una Porsche mentre si trovava sulla Asti- fanpage.it

Matilde Baldi è stata travolta da una Porsche mentre si trovava sull'autostrada Asti-Cuneo. Dopo 5 giorni di agonia la ragazza è morta in ospedale di Alessandria.+ Franco Vacchina, il 60enne alla guida della vettura di lusso che avrebbe ingaggiato una gara - facebook.com facebook

#Asti È agli arresti domiciliari l’uomo che, l’11 dicembre, alla guida di una Porsche, ha provocato lo schianto sulla Asti-Cuneo dove è morta Matilde Baldi, 20 anni. L’ipotesi contestata è che fosse in corso una gara clandestina a una velocità superiore i 210 k x.com

