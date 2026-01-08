Materiale d' archivio live rimasterizzazioni e le parole Duca Bianco

A dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, Rai 3 dedica una serata speciale per ricordare il Duca Bianco. La programmazione include materiali d'archivio, registrazioni dal vivo e rimasterizzazioni, offrendo un approfondimento sulla carriera e l’influenza di uno dei protagonisti della musica internazionale. L’appuntamento è questa sera alle 21, per un’occasione di riflessione e ascolto dedicata a un artista che ha lasciato un’impronta indelebile.

A dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, Rai 3 celebra il genio musicale inglese con la messa in onda – stasera alle 21.30 – di Moonage Daydream, l’unico documentario autorizzato dagli eredi del Duca Bianco. Realizzato da Brett Morgen, è un doc lungo oltre due ore ricchissimo di preziosi materiali di archivio. Un viaggio visivo e musicale mozzafiato che cattura la vera essenza creativa di uno degli artisti più innovativi di sempre. David Bowie, 10 anni senza il Duca Bianco: curiosità e segreti di un’icona X Leggi anche › Amanda Lear tra amori e pazzie: le love story con Salvador Dalì e David Bowie Morgen, già autore di Kurt Cobain: Montage of Heck, ha lavorato per ben cinque anni raccogliendo filmati, diari personali e registrazioni fornite dai figli dell’artista, dalla David Bowie Estate e dalla moglie Iman. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Materiale d'archivio, live, rimasterizzazioni e le parole Duca Bianco Leggi anche: Al Capitol una serata tra musica, parole e visioni nel segno del Duca Bianco Leggi anche: ‘David Bowie-Hello Starman!’, a Parma una mostra dedicata al Duca Bianco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Take That, Netflix ha pubblicato il primo trailer della docuserie sulla boy-band; Pink Floyd. Il videoclip di Wish You Were Here per i 50 anni del brano; RAI 3 * “MOONAGE DAYDREAM” – 08/01 (21.30) : «IL PRIMO DOCUMENTARIO UFFICIALE SU DAVID BOWIE IN ONDA SU RAI 3, MATERIALE INEDITO DAGLI ARCHIVI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING); HERMANO: il live video con la performance di ‘Manager’s Special’. Riaprono domani il Museo SAME e l'Archivio Storico SDF, contattaci per prenotare una visita o richiede materiale archivistico. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.