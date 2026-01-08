Marco Poggi diffida i periti che analizzarono il suo pc e quello di Stasi | Diffamazione in tv su siti porno

Da fanpage.it 8 gen 2026

Marco Poggi ha diffidato i periti informatici Roberto Porta e Daniele Occhetti, coinvolti nell’analisi dei suoi dispositivi e di Alberto Stasi. La richiesta mira a contestare le affermazioni secondo cui i siti pornografici trovati sul suo PC sarebbero più rilevanti rispetto a quelli di Stasi. La vicenda riguarda un’analisi tecnica contestata e accuse di diffamazione diffuse in televisione e sui siti internet.

L'avvocato Francesco Compagna, il legale di Marco Poggi, ha diffidato i periti informatici Roberto Porta e Daniele Occhetti, sulla cui perizia il giudice di primo grado aveva assolto Alberto Stasi: "Hanno detto che erano più rilevanti i siti pornografici trovati sul pc di Marco Poggi rispetto alle immagini trovate sul pc di Alberto Stasi". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

