Marco Poggi diffida i periti che analizzarono il suo pc e quello di Stasi | Diffamazione in tv su siti porno

Marco Poggi ha diffidato i periti informatici Roberto Porta e Daniele Occhetti, coinvolti nell’analisi dei suoi dispositivi e di Alberto Stasi. La richiesta mira a contestare le affermazioni secondo cui i siti pornografici trovati sul suo PC sarebbero più rilevanti rispetto a quelli di Stasi. La vicenda riguarda un’analisi tecnica contestata e accuse di diffamazione diffuse in televisione e sui siti internet.

“Quello non era un video girato da Marco Poggi come è stato detto. Chi l’ha girato si chiama Gabriele” Andrea Sempio fa chiarezza sul video in cui compare anche lui ai tempi della scuola, diffuso nei giorni scorsi e ritrovato nel pc di Chiara Poggi dopo il delitto - facebook.com facebook

L’avvocato di Marco Poggi ha chiesto che Alberto Stasi fosse allontanato dall’aula: “Il giudice l’ha impedito” x.com

