Marco Chirieletti morto a 53 anni a Nepi l' addio a un uomo dall' animo buono e sempre con il sorriso

Da viterbotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nepi piange la scomparsa di Marco Chirieletti, avvenuta a 53 anni il 6 gennaio, presso una casa di cura. Persona nota per il suo carattere gentile e il sorriso sempre presente, lascia un ricordo di integrità e bontà. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Lutto a Nepi per la prematura morte di Marco Chirieletti. Si è spento a 53 anni martedì 6 gennaio nella casa di cura dove si trovava. Molto conosciuto, apprezzato e benvoluto in paese, lascia il figlio, i genitori, i fratelli e numerosi amici che lo ricordano come un uomo “dall'animo buono e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Morto l’uomo investito dal filobus: "Addio Yousry, eri un uomo buono". Dieci vittime della strada nel 2025

Leggi anche: Indagato un uomo di 53 anni per l’omicidio di Hassan Matrid trovato morto in strada nella Bergamasca

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Nepi dà l’ultimo saluto a Marco Chirieletti, morto a 53 anni.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.