Manutenzione alla rete ferroviaria | variazioni di orari e cambio di rotte

Dal 14 al 23 gennaio, sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia, tra San Vito e San Severo, e tra Bari e Barletta, si svolgeranno lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Durante questo periodo potrebbero essere adottate variazioni di orari e modifiche alle rotte dei treni, al fine di migliorare la regolarità e l’efficienza del servizio ferroviario.

BRINDISI - Dal 14 al 23 gennaio è prevista la terza fase degli interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico, sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia, fra San Vito (CH) e San Severo (FG) e tra Bari e Barletta con l'intento di migliorare la regolarità della circolazione.

