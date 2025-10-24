Violenze e maltrattamenti per mesi a Frignano nei confronti della madre 30enne arrestato

Un 30enne è stato arrestato a Frignano per maltrattamenti in famiglia: vessava la madre con richieste di denaro e violenze.

