Maltempo e gelo in arrivo | le previsioni in Campania e a Salerno

Le previsioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni climatiche in Campania, con maltempo e abbondanti nevicate in alcune zone. La perturbazione proveniente dal nord Atlantico porterà temperature in diminuzione, gelo e vento. A Salerno e in altre località della regione, è importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare con prudenza le eventuali criticità legate alle condizioni atmosferiche.

Perturbazione in arrivo dal nord Atlantico, sarà responsabile di un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Campania. La massa d'aria in arrivo, meno fredda ma più instabile di quella che ha interessato la regione tra martedì e mercoledì, mostrerà i suoi effetti già a partire.

