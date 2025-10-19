Maltempo in arrivo a Salerno | ecco le nuove previsioni

Un nuovo peggioramento del tempo si profila per l’’inizio della settimana a causadell’arrivo di una perturbazione atlantica. Sulla città di Salerno condizioni nel complesso soleggiate nella giornata di lunedì con pochi annuvolamenti. Nubi in aumento da martedì mattina e rovesci, occasionalmente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Maltempo, in arrivo tre cicloni sull'Italia: scatta l'allerta Vai su Facebook

Meteo, l'esperto: "Forte maltempo in arrivo in Sicilia con temporali e incubo allagamenti" https://ift.tt/h5BagFv - X Vai su X

Meteo, allerta maltempo per l'arrivo di tre cicloni sull'Italia. Le previsioni - Mentre prosegue l’ottobrata al Nord, il Sud fa i conti con una forte ondata di maltempo che sta colpendo diverse regioni italiane. Lo riporta tg24.sky.it

Maltempo in arrivo: piogge intense e raffiche di vento colpiranno la Puglia. Scatta l'allerta gialla - Il bollettino della Protezione Civile: previste precipitazioni intense dalle prossime ore fino a domani, possibili criticità su coste e aree interne Maltempo in arrivo al Sud: la Protezione Civile ha ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Meteo, peggioramento in arrivo: previsti temporali e calo delle temperature. Quando e dove - it, già dal pomeriggio di martedì si assisterà a un aumento della nuvolosità, più evidente sui settori nordoccidentali. Riporta tg24.sky.it