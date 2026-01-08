Lotteria Italia i consigli del commercialista ai fortunati vincitori
Dopo l’estrazione della Lotteria Italia 2026, è consigliabile per i vincitori consultare un commercialista per una corretta gestione fiscale del premio. In questa guida, si offrono suggerimenti pratici per affrontare eventuali obblighi dichiarativi e pianificare al meglio le implicazioni fiscali, garantendo una gestione trasparente e consapevole del patrimonio derivante dalla vincita.
(Adnkronos) – Come ogni anno la Befana ha portato con sè anche tantissimi premi per i fortunati vincitori della Lotteria Italia 2026. Ma cosa fare dopo aver scoperto di essere in possesso di uno dei biglietti vincenti? AdnkronosLabitalia lo ha chiesto a Marco Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti. “Dopo aver scoperto di essere in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Lotteria Italia 2026, vincite anche in Capitanata: biglietti fortunati a Foggia, Ascoli, Cerignola e Vieste
Leggi anche: Lotteria Italia 2026, vincite anche nel Foggiano: biglietti fortunati a Foggia, Ascoli, Cerignola e Vieste
Dal caso del consulente Bellavia alle stragi, il centrodestra attacca. Èd è scontro su «Report»; Bellavia Report, 10 milioni di file su politici, pm, imprenditori/ Caso in Parlamento: Maxi.
Agenzia Dogane e Monopoli-ADM. . Rivivi l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 con il video racconto. - facebook.com facebook
Lotteria Italia: in provincia di #Varese nessun biglietto milionario, ma colpi da 100mila euro x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.