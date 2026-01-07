Lotteria Italia 2026 vincite anche nel Foggiano | biglietti fortunati a Foggia Ascoli Cerignola e Vieste

La Lotteria Italia 2026 ha portato premi anche in Puglia, con vincite distribuite tra Foggia, Ascoli, Cerignola e Vieste. In totale, 11 fortunati hanno portato a casa premi che vanno da 20.000 a 100.000 euro, evidenziando l’interesse e la partecipazione della regione all’evento. Questi risultati testimoniano la presenza di biglietti vincenti anche nel territorio foggiano e limitrofo.

La Lotteria Italia ha premiato anche la Puglia, dove 11 persone si sono aggiudicate vincite da 20mila a 100mila euro, aggiudicandosi premi di diversa categoria. Se il primo premio da 5 milioni di euro è andato a Roma, al fortunato possessore del biglietto serie T 270462, l'estrazione del 6.

