L’oro di Bankitalia alla Patria Ma quello all’estero che fine fa?

Il patrimonio aureo di Bankitalia rappresenta un tema di interesse pubblico e nazionale. Mentre si discute sulla destinazione delle riserve d’oro custodite in Italia, si presta poca attenzione a ciò che accade a quelle detenute all’estero. Questo dibattito mette in luce aspetti complessi legati alla gestione e alla tutela delle riserve auree del paese, evidenziando l’importanza di una riflessione approfondita su tutto il patrimonio di Bankitalia.

Il recente dibattito sull’oro di Bankitalia alla Patria ha sollevato ampie discussioni che tuttavia hanno toccato solo una parte del problema. Bisognerebbe esaminare altresì il valore dell’oro e della sua contropartita rispetto alla moneta cartacea-fiat che sta inondando i mercati con un deprezzamento continuo rispetto all’oro. Ma non è stato sempre così. L’oro e il dollaro. Il ruolo dell’oro negli scambi e come elemento fiduciario di un’economia è sempre stato forte. Spesso nelle crisi economiche e in periodi di guerra si è fatto ricorso al deposito d’oro come controvalore reale di un Paese. Durante la Grande Depressione, il presidente americano Franklin D. 🔗 Leggi su Follow.it

