Cottarelli a Che tempo che fa | L’oro di Bankitalia al popolo italiano? Calmiamo gli entusiasmi nella sostanza non cambia niente

Ospite a Che tempo che fa, Carlo Cottarelli commenta la proposta di trasferire l’oro di Bankitalia al patrimonio del popolo italiano. Pur sottolineando il valore di circa 280 miliardi, l’esperto invita a moderare gli entusiasmi, evidenziando che nella sostanza questa operazione non apporta cambiamenti significativi.

“L’oro – 280 miliardi di valore – con questa proposta diventerebbe del popolo italiano e non più della Banca d’Italia. Però non viene a voi comunque, calmiamo subito degli entusiasmi “. Così Carlo Cottarelli a Che tempo che fa su canale NOVE. “Attualmente a chi appartiene questo oro? Sui siti della Banca d’Italia si dice che appartiene alla Banca d’Italia, infatti sta sta all’attivo sul bilancio della Banca d’Italia. Perché questo è considerato un problema? Chi ha proposto questo emendamento dice ‘è vero che l’oro appartiene alla Banca d’Italia, ma a chi appartiene la Banca d’Italia? La Banca d’Italia appartiene alle banche, alle banche commerciali pur essendo un istituto di diritto pubblico appartiene alle banche, non come azioni, ma come partecipazioni. Ilfattoquotidiano.it

