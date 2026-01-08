Lorenzo Rovagnati morto nell' incidente in elicottero ritrovato in un cestino il Rolex trafugato dal cadavere di un pilota

Dopo l’incidente dell’elicottero che ha causato la morte di Lorenzo Rovagnati e dei piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa, le indagini hanno portato al ritrovamento di un Rolex trafugato dal cadavere di uno dei piloti. Il sequestro, avvenuto in un cestino, apre nuove questioni sulla dinamica dell’incidente e sugli eventuali moventi legati al furto.

