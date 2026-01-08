Lorenzo Rovagnati morto nell' incidente in elicottero Rolex trafugato dal cadavere di un pilota ritrovato in un cestino

Il 5 febbraio si è verificato un incidente d'elicottero che ha causato la morte dell’imprenditore Lorenzo Rovagnati, insieme ai piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa. Recentemente, le autorità hanno individuato il furto di un orologio Rolex dal cadavere di uno dei piloti, rinvenuto in un cestino. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze e i motivi di questo episodio.

Dopo la tragedia dell'incidente d'elicottero nella quale il 5 febbraio scorso persero la vita l'imprenditore Lorenzo Rovagnati e i due piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa, i carabinieri hanno scoperto il furto di un orologio di proprietà di uno dei due piloti. A darne notizia è 12TvParma.

